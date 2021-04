La Juventus a gennaio ha monitorato a lungo Gianluca Scamacca per il possibile ruolo di quarta punta, ma alla fine l'attaccante dell'Under 21 azzurra è rimasto al Genoa (in prestito dal Sassuolo) e domenica scorsa ha pure segnato contro la Juve. Anche ieri, in Milan-Genoa, Scamacca è andato a segno... ma nella porta sbagliata, quella di Perin: un autogol che ha regalato al Milan la vittoria per 2-1. I maligni diranno "il primo gol di Scamacca da milanista". Sì, perché come sottolinea la Gazzetta dello Sport il club rossonero continua a tenerlo d'occhio che il ruolo di vice-Ibra nella prossima stagione.