La Juventus ha un grande dubbio sul mercato. I dirigenti bianconeri stanno pensando all'investimento necessario per questa rosa e di dirottare quindi il "budget" previsto per una quarta punta nel settore centrale, a centrocampo. Un reparto che ieri, contro l'Inter, ha dimostrato tutti i suoi limiti, per l'ennesima volta. Senza McKennie e Arthur poca luce, poche corse e poche idee. Serve una soluzione.

