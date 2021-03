Salvaguardare le finanze del club. È questo il diktat del Borussia Dortmund espresso tramite i suoi dirigenti, per questo, a causa dell’emergenza finanziaria scatenata dal Covid-19, potrebbe prospettarsi una cessione eccellente, come quella di Erling Haaland. Sul gigante norvegese c’è l’Europa intera compresa la Juventus, nel frattempo i tedeschi stanno scandagliando il mercato per designarne l’erede. Nel mirino, come riporta Eurosport, ci sarebbe Youssef En-Nesyri, protagonista di una splendida stagione al Siviglia (17 gol in 37 presenze). L’alternativa sarebbe Isak della Real Sociedad, su cui il Dortmund vanta una clausola di recompra da 30 milioni di euro.