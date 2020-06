1









Fabio Paratici e il doppio obiettivo sul mercato che verrà. Il CFO della Juventus cambia strategia rispetto agli anni scorsi: i bianconeri infatti hanno adottato una nuova filosofia con un tetto d'ingaggi fissato a 9 milioni lordi per ogni nuovo acquisto; l'altro traguardo da raggiungere è quello di abbassare l'età media, e già con lo scambio tra Pjanic e Arthur in questo senso è arrivato un primo messaggio: via un classe '90 in cambio di un classe '96.