La Juventus resta ben vigile sulle varie opzioni monitorate in queste settimane per sopperire all'eventuale partenza di De Ligt. Il difensore olandese sembra infatti ad un passo dal Bayern Monaco e Madama avrebbe già individuato diverse alternative all'ex Ajax. Una di queste porta al centrale del Torino Bremer che però, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe molto vicino al vestire la maglia dell'Inter. I nerazzurri sono pronti ad offrire una cifra di circa 30 milioni di euro più l'inserimento di una contropartita tecnica per arrivare alla soglia dei 50 richiesti dai granata.