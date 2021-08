Con Dragusin diretto a Cagliari in prestito, il club bianconero avrebbe infatti ormai chiuso definitivamente le porte al Napoli per Rugani. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore classe 1994 che nella passata stagione ha vestito le maglie di Rennes e Cagliari in prestito, rimarrà a Torino andando a completare il reparto arretrato. Per Max Allegri, Rugani sarà la quarta scelta dietro agli italiani campioni d'Europa Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini e l'olandese De Ligt.