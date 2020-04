La Juve continua a pensare alla prossima stagione, con un mercato che dovrà per forza di cose regalare almeno un terzino sinistro, che aggiunga qualità e sostanza al reparto arretrato. Tra i profili monitorati dai bianconeri c'è Layvin Kurzawa, difensore del Psg. ​ Stando a quanto raccolto da Le10Sport, il PSG non estenderà il contratto del terzino sinistro Layvin Kurzawa, che scadrà a giugno. Il classe '92 è ancora accostato a Juventus e Inter, mentre non tramonta la pista Barcellona. Una concorrenza dei top club europei per il calciatore del PSG.