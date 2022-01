1









Alvaro Morata è ormai, in maniera acclarata, un giocatore cedibile. La Juventus sta cercando il sostituto prima di lasciarlo andare al Barcellona, ma nel frattempo potrebbe essere costretta a mandare in campo lo spagnolo vista la penuria di centravanti in casa bianconera. Così un ex, Luca Toni, ha voluto dare un consiglio ad Allegri, ma a un po' a tutto il club.



TONI SU MORATA - "Morata è un ottimo attaccante e un grande professionista", ha detto alla Gazzetta dello Sport. "Un ragazzo eccezionale - ha aggiunto - e sa benissimo che per lui sarà in ogni caso importante essere protagonista della parte restante della stagione. Non partisse ora, dovrà cercare di fare ancora meglio per avere più possibilità di mercato a giugno: con un bottino di 15-20 gol non solo si toglierebbe grandi soddisfazioni ma avrebbe ben altro valore sul mercato”.



IL SOSTITUTO - "Dipende tutto dalla volontà delle parti e dal budget a disposizione", ha detto Toni parlando del possibile sostituto di Morata. Ma soprattutto dipenderà "dal volere dell’allenatore: Allegri avrà un ruolo chiave nella vicenda. Se la società decidesse di cedere Morata sarà per aver gol sicuri: Icardi garantisce nell'immediato, Scamacca è una promettente scommessa”.