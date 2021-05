Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato di De Paul e di come servirebbe a metà delle squadre italiane. Juve compresa.



LE PAROLE - "​De Paul sarebbe giocatore ideale per l’Inter dove potrebbe prendere il posto di Eriksen o anche quello di Brozovic. Sarebbe ideale per la Juve come centrocampista avanzato dietro ai due mediani Bentancur e Rabiot. Andrebbe benissimo al Napoli al posto di Bakayoko e dello stesso Fabian Ruiz se dovesse partire. E sarebbe ideale nel Milan per sostituire Calhanoglu, bravissimo, ma con pochi gol nelle gambe e una piccola predisposizione a tenere troppo la palla per il calcio di oggi. È stato soprattutto lui il limite del Milan ad altissimo livello".