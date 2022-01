"Servirebbe uno come Osimhen”. Questo il consiglio di Gigi Maifredi alla sua ex Juve, dato durante l'intervista rilasciata a 1 Station Radio. In merito allo scontro diretto col Napoli, Maifredi è convinto che Spalletti possa rimotivare la squadra nonostante le assenze, mentre la Juve sarebbe ormai fuori dalla lotta scudetto.



"Alla Juve servirebbe come il pane Osimhen. La Juve non ha quel giocatore che prende palla e fa salire gli altri. Morata e Kean non lo fanno. Questa squadra è lontana parente della prima di Allegri, se pensiamo che giocava con Pirlo, Pogba e Vidal”, ha aggiunto.