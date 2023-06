Koni De Winter, difensore della Juve in prestito all'Empoli nell'ultima stagione, potrebbe rimanere in rosa. Questo ciò che riferisce Gazzetta.it. Il giocatore sembrava destinato ad un nuovo prestito ma adesso il club valuta se tenerlo il prossimo anno. Sarà Allegri in ritiro a prendere una decisione sul suo futuro.