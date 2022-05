La Juve resta sempre vigile sul mercato, soprattutto per quel che riguarda gli obiettivi a centrocampo, viste le grandi lacune che si sono verificate in questa stagione. Oltre ai soliti Milinkovic e Pogba, un altro nome che a più riprese è stato monitorato da Madama è quello di Frankie De Jong, ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. In queste ore però per la Juve potrebbe nascere un'insidia dall'Inghilterra, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport il Manchester City di Guardiola starebbe pensando ad uno scambo con Bernardo Silva.