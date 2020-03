Secondo quanto riportato dal Daily Express, non si placa la corte di Pep Guardiola a Leonardo Bonucci. Il tecnico catalano avrebbe visto nel centrale della Juventus il giusto profilo per puntellare la difesa del City, quest'anno messa a dura prova dagli infortuni accorsi a Stones e Laporte. Bonucci rappresenterebbe il profilo ideale di regista difensivo che Guardiola cerca per il suo gioco.