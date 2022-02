Spesso accostato alla Juve in ottica mercato, Aurelien Tchouameni sembra essere diventato una priorità per il Chelsea. Lo assicura The Athletic, secondo cui il centrocampista classe 2000 del Monaco è in cima alla lista delle preferenze di Tuchel per rinforzare la rosa dei Blues in estate. Aumenta di giorno in giorno, insomma, l'elenco delle pretendenti del talento francese, nel mirino anche del Real Madrid: stando alle indiscrezioni circolate di recente, gli spagnoli potrebbero arrivare a offrire ben 60 milioni di euro.