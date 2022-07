Tra i vari nomi accostati alla Juventus in questa sessione di mercato, è spuntato fuori anche quello del brasiliano Neymar che, al momento si tratterebbe solamente di una suggestione o di un sogno di una notte di mezza estate. Potrebbe diventare però realtà per i tifosi del Chelsea, i quali sperano di poter accogliere O'Ney sulle sponde del Tamigi. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, i Blues avrebbero iniziato a muovere i primi passi in direzione del fantasista del Psg, in uscita dal club parigino e pronto a sposare un nuovo progetto.