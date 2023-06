Dusanpiace a tanti. Su DV9 ci sono attenzioni da mezza Europa, con il Bayern Monaco in prima fila davanti all’Atletico Madrid e al Chelsea che puntano su degli scambi eccellenti. E se per gli spagnoli il primo nome sul piatto è quello dell'ex Alvaro, per gli inglesi il nome giusto per l’affare è Romelu, di rientro dal prestito all'Inter. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, entrambe queste soluzioni non scaldano la dirigenza bianconera. Valutazione? Fissata a 80 milioni.