Dopo gli acquisti di Ziyech e Werner, il Chelsea programma la campagna cessioni. Sia per incassare, ma anche per investire, con l’obiettivo di racimolare il tesoretto necessario per Kai Havertz. Stando a quanto riporta il Daily Express, sarebbe sei i giocatori messi sul mercato dalla dirigenza londinese, tra cui Marcos Alonso e Emerson Palmieri, obiettivo di mercato della Juventus (e anche dell’Inter) per rinforzare l’out mancino.