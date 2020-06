1









Chelsea assoluto protagonista sul mercato. Ieri ha ufficializzato il colpo Timo Werner, soffiandolo ad una folta concorrenza di top club e mettendo a segno un affare mediaticamente di alto livello. Tra gli obiettivi in entrata rimane sempre Kai Havertz, puro diamante del Bayer Leverkusen, mentre in uscita la dirigenza del club londinese starebbe pensando di piazzare N’Golo Kantè. È questo quanto riporta il Times, secondo cui dietro questa strategia ci sarebbe la voglia di incassare una grossa quantità di denaro cash per poi rinvestirlo per altri obiettivi. Il campione del mondo francese fa gola a tanti top club, tra cui la Juventus.