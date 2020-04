1









In Inghilterra continuano ad accostare Kai Havertz al Chelsea. Anche oggi la stampa britannica ha rilanciato l’indiscrezione, con i Blues molto interessanti al gioiellino del Bayer Leverkusen. 10 gol e 8 assist in stagione, qualità e talento che hanno stregato mezza Europa: se Lampard vorrà il giovane tedesco, dovrà tuffarsi in una folta concorrenza. In Premier è il Manchester United la diretta rivale, in Germania c’è il Bayern Monaco, sempre abile nell’accaparrarsi prima degli altri i talenti cresciuti in patria, mentre in Italia c’è la Juventus che monitora da tempo il classe ’99.