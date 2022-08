Quello legato all'attacco è un nodo ancora da sciogliere in casa Juve, la quale attualmente conta i soli Vlahovic e Moise Kean come punte di riferimento. Proprio per questo Madama si starebbe guardando attorno e uno dei profili messi sotto osservazione è quello della punta del Barcellona Memphis Depay. Juve che però non sarebbe l'unica ad aver bussato alla porta dei Blaugrana, perchè stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, anche il Chelsea sarebbe piombato sull'ex stella del Lione.