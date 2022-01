1









Romelu Lukaku si è messo sul mercato, creando i presupposti per un effetto domino che potrebbe coinvolgere diversi attaccanti di livello in Europa. Ma occhio al prezzo: il belga è stato venduto dall'Inter al Chelsea per 120 milioni di euro giusto sei mesi fa, ma il ritorno in neroazzurro appare davvero complicato. Resterebbe in piedi, secondo La Gazzetta dello Sport, una pista assai credibile: il ricongiungimento tra il gigante dei Blues e il suo ex allenatore a Milano, Antonio Conte, oggi al Tottenham. Sullo sfondo, la Juve resta a guardare per affinare le sue strategie.



KANE, LUKAKU E VLAHOVIC - Una delle principali avversarie della Juventus nella corsa a Dusan Vlahovic è il Tottenham di Conte e Paratici, estimatori del serbo. Gli Spurs hanno pensato al centravanti viola per sostituire Harry Kane, che molto probabilmente lascerà il Tottenham a giugno. La Juve spera nel cambio di rotta, nel fatto che Paratici possa essere attratto da un colpo roboante come quello che coinvolgerebbe Lukaku.



JUVE-FIORENTINA: LO STALLO - Secondo la Rosea i contatti tra Juve e Fiorentina al momento sarebbero fermi. Vlahovic non si muoverà da Firenze fino a fine stagione, a meno di offerte veramente clamorose che i bianconeri, in questo momento, non sono in grado di presentare. C'è poi il nodo ingaggio, visto che Vlahovic starebbe chiedendo ormai un ingaggio da 8 milioni netti a stagione (quello che dovrebbe essere corrisposto a Dybala, almeno nella parte fissa). Cifra considerata fuori budget, per adesso, in casa Juve. Se ne riparterà in estate.