Necessità di far rifiatare Morata, in attesa di recuperare il vero Dybala, necessità di un quarto attaccante. Così, come scrive il Corriere della Sera, l’interessamento juventino per Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli, torna d’attualità. Il profilo di una punta capace di dialogare coi compagni, di segnare, ma anche di rispettare le gerarchie, è quello giusto. Il prezzo (18 milioni) non esattamente, vista la situazione del polacco a Napoli, ma - si legge - c’è tempo per venirsi incontro: senza l’inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa, perché a Rino Gattuso non interessa l’esterno juventino.