Prosegue la missione in Sud America della Juve. Come riporta Tuttosport, il capo scout Matteo Tognozzi è impegnato a caccia di nuovi talenti da ormai una decina di giorni, tra partite dal vivo (a cominciare da River-Boca) e importanti incontri di mercato. In particolare, il collaboratore di Federico Cherubini è stato immortalato in un hotel di Buenos Aires - noto per essere un salotto di trattative - in compagnia degli agenti Luca Nigriello e Augustin Jimenez, quest'ultimo rappresentante di Rodrigo De Paul e Angel Correa dell'Atletico Madrid.