La Juve è sempre alla costante ricerca di terzini che possano ricoprire interamente la corsia sia in fase di possesso che in fase di non possesso. I nomi messi sotto osservazione sono molti e tra questi ci è finito anche il laterale del Cagliari Raoul Bellanova. Il classe 2000 verrà infatti riscattato dal Bordeaux per una cifra vicina ai 400.000 euro, per poi essere ceduto in seguito al miglior offerente. Su di lui c'è però anche la forte concorrenza della Fiorentina che, quasi sicuramente non lascerà vita facile a Madama. Intanto i sardi fissano il prezzo e chiedono almeno 15 milioni di euro per il suo cartellino.