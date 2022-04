Quella di questa sera tra Cagliari e Juve non sarà solo una gara fondamentale ai fini del campionato, ma sarà anche l'occasione per i bianconeri di monitorare da vicino Raoul Bellanova. Il terzino rossoblù è stato infatti inserito nella lista degli obiettivi da Madama ed è intenzionata ad affondare il colpo in estate. Prima però ci sarà da risolvere la trattativa con il Bordeaux, detentore del cartellino per il quale, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società sarda sarà disposta a riscattare per una cifra vicina ai 500.000 euro.