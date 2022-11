La Juve resta sempre vigile sul mercato e uno dei nomi che ultimamente viene spesso accostato a Madama è quello di Marcos Thuram. L'attaccante francese è in uscita dal Borussia Monchengladbach e proprio per questo Madama starebbe facendo più di un pensiero su di lui. Ma c'è da battere anche la concorrenza di Milan e Inter, con il club tedesco che intanto fa sapere di non farlo partire a cifre inferiori ai 10 milioni di euro.