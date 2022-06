Non solo Gleison Bremer e Kalidou Koulibaly (che resta un'operazione difficile). Per la difesa la Juve ha ricominciato a pensare a Manuel Akanji, già seguito in altre sessioni di mercato negli scorsi anni. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, però, per convincere il Borussia Dortmund servirebbe un'offerta da 20-25 milioni di euro, quindi molto dipenderà dagli altri movimenti in entrata e soprattutto in uscita.