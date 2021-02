1









Ore concitate di calciomercato, con il gong finale previsto alle 20 di oggi. Imperversano telefonate e contatti in casa Juventus, impegnata non solo sul fronte quarta punta (Scamacca il nome più caldo), ma anche sulle uscite. Per Khedira si aspetta solo l’ufficialità del passaggio all’Hertha Berlino, idem per Mandragora al Torino mentre per Rugani si stanno facendo vivi diversi club di Serie A. Oltre ai granata e al Parma, come riporta Sky Sport, si sarebbe inserito anche il Bologna, interessata al difensore centrale di proprietà della Juve che non sta trovando la fortuna sperata nel prestito in Francia, al Rennes, che avrebbe dato via libera alla partenza del giocatore. Parti al lavoro, contatti continui.