a un doppio bivio: da una parte il cambio di agente ( QUI tutti i dettagli), dall'altra il possibile addio alla Juventus per un futuro tutto da scrivere. A fare il punto sugli scenari che si aprono per l'ex Fiorentina è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale Bernardeschi può andare al Napoli come contropartita per Milik, o al Milan se dovesse aprirsi uno spiraglio per Gigio Donnarumma, che la Juve ha individuato come portiere del futuro anche se al momento non è in discussione la posizione di Szczesny.