E' inutile dire che dalle parti della Continassa le attenzioni sono tutte rivolte alla super sfida di Champions in programma per martedi contro gli spagnoli del Villareal. In palio ci sarà infatti buona parte di quello che sarà l'accesso ai quarti, per poi giocarsela a Torino. Ma la società continua a lavorare sotto traccia anche per quel che riguarda il mercato, con alcuni obiettivi che sono stati già messi nel mirino per giugno. Uno dei nomi che figura sulla lista di Arrivabene è quello di Ryana Gravenberch che, andrà in scadenza con l'Ajax a giugno 2023. In queste ore però si sarebbe complicata seriamente questa ipotesi, perchè stando alle ultime indiscrezioni il Bayern Monaco avrebbe accelerato decisa nella trattativa, forte della volontà di portare a termine l'affare.