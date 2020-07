Novità sul futuro di Thiago Alcantara. Il centrocampista del Bayern Monaco è al centro di molte voci di mercato, in passato è stato accostato anche alla Juventus e ha un contratto in scadenza nel 2021. A fare chiarezza su tutto ci ha pensato il CEO del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge. "Non abbiamo avuto nessun contatto con il Liverpool, ma se vuole andare lì dobbiamo accettarlo. Abbiamo lavorato sul rinnovo del contratto, ma pare che voglia provare qualcosa di nuovo negli ultimi anni della sua carriera. Però dico molto chiaramente che non vogliamo perderlo senza incassare nulla, non andrà via gratis".