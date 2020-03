Layvin Kurzawa è stato ad un passo a vestire la maglia bianconera a gennaio. È cosa arcinota, il terzino del Paris Saint-Germain stava per sbarcare a Torino, con De Sciglio destinato a fare il percorso inverso, ma la Juve ha fatto saltare lo scambio all’ultimo valutando l’ex Milan come pedina utile a Sarri. Il francese potrebbe tornare in auge quest’estate come possibile colpo a parametro zero, un affare che attira anche altre squadre. Stando a quanto riporta Sport, il Barcellona starebbe cercando un giocatore a prezzi contenuti in difesa, e avrebbe individuato in Kurzawa l’occasione giusta.