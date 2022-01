Sono pochi i giorni a disposizione rimasti ai dirigenti delle rispettive squadre per poter operare sul mercato. In casa Juve a tenere banco è soprattutto la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic, sul quale la società bianconera sembrerebbe essere veramente intenzionata a sferrare l'assalto. In queste ore però, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, si sarebbe sbloccata anche un'altra situazione.



Il ds del Barcellona Mateu Alemany, ha di fatto scaricato Ousmane Dembelè attraverso una nota ufficiale sui canali social del club: '​Con Ousmane e i suoi agenti abbiamo iniziato le conversazioni a luglio. In questi 6-7 mesi abbiamo fatto diverse offerte, sistematicamente rifiutate dagli agenti. E' evidente che il giocatore non voglia continuare al Barcellona. A seguito di questo scenario è stato comunicato a lui e ai suoi agenti che deve partire subito'. Su di lui sarebbero ben 5 i club interessati, tra cui la Juve che, osserva attentamente l'evolversi della vicenda, pronta eventualmente ad inserirsi nell'affare.