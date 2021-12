La Juventus ha una pretendente in meno se vuole accaparrarsi Edinson Cavani nel mercato di gennaio, per quel ruolo di centravanti puro che nella squadra di Allegri non riesce ancora a essere interpretato con efficacia da Morata. Secondo Sport, il Barcellona ha deciso di non affondare il colpo, nonostante un accordo praticamente chiuso con l'attaccante uruguayano:e avrebbero così accantonato la pista Cavani.