In passato è stato accostato anche alla Juventus, in virtù dei buoni rapporti tra i bianconeri e Lione, a cui è stato girato in prestito per una stagione Mattia De Sciglio. Ma Memphis Depay continua a rimanere un’idea del Barcellona, dopo il mancato trasferimento di qualche mese fa. Come riporta l’Equipe, il club blaugrana starebbe programmando l’acquisto dell’olandese già per gennaio, facendo leva sulla scadenza del suo contratto, ovvero giugno 2021. La cifra che dell’affare – si legge – sarebbe vicina ai 5 milioni di euro.