Donyell Malen è un altro talentino olandese della scuderia di Mino Raiola, già contattato da diversi club europei. Come l’Arsenal, come la Juventus, alla luce dell’interesse per il classe ’99 del PSV e degli ottimi rapporti con il super procuratore sportivo. E anche come il Barcellona. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, se il club blaugrana non dovesse chiudere il secondo assalto al Memphis Depay del Lione, allora si tufferebbe su Malen. Nel frattempo la Juve osserva, come fa per tantissimi talenti adocchiati dagli scout bianconeri.