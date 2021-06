Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c’è anche un cavallo di ritorno, ovvero Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, ceduto solo l’estate scorsa al Barcellona nello scambio con Arthur, vorrebbe cambiare aria vista la considerazione del tecnico Koeman, per questo è stato accostato nuovamente al club bianconero. Ma non solo: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’ex Roma sarebbe stato proposto al Napoli in cambio di Fabian Ruiz, soluzione che non scalderebbe il club partenopeo.