Finito il calcio giocato per la stagione 2020-2021, ora partono i discorsi di mercato e la Juventus si trova di fronte a un bivio portieri, con Gigio Donnarumma in trattativa e un Wojciech Szczesny da provare a cedere. In tutto questo, c'è un Gigi Buffon sicuro partente. Ma dove può andare? Secondo Sky Sport il Barcellona, concorrente della Juve per Donnarumma, potrebbe desistere dalla corsa al portiere in rotta col Milan, per virare su Buffon, da prendere come secondo di Ter Stegen. Mai come quest'estate, dalle parti della Continassa, le porte sono girevoli.