Secondo quanto riportato da The Athletic, ilha minacciato Frenkiedi intentare un'azione legale nei suoi confronti se non annullerà l'attuale contratto che lo lega al club fino al 2026, rinnovato nell'ottobre 2020. I blaugrana, infatti, sostengono che i termini dell'accordo, stipulato dalla precedente presidenza della società, siano di fatto illegali, con tanto di prove di azioni criminali per conto delle parti che hanno firmato. Il Barcellona sta cercando di alleggerire il proprio monte ingaggi per poter rispettare il FPF dellae poter così iscrivere e utilizzare in campo i nuovi acquisti. Tra i giocatori in uscita c'è anche l'olandese, con cui è in corso altresì uno scontro sul differimento dello stipendio delle scorse stagioni: soldi che De Jong rivuole interamente, tanto da rifiutare finora qualsiasi proposta per la cessione. Su di lui, accostato anche alla, era forte soprattutto il. Non è escluso che la situazione attuale possa cambiare anche gli scenari di mercato.