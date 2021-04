Juventus e Barcellona sono due società che negli ultimi anni hanno chiuso diverse operazioni di mercato. I due club sono in ottimi rapporti e si trovano volentieri a sedersi nello stesso tavolo per imbastire le trattative. In questo caso, sarebbe la dirigenza bianconera a bussare per prima alla porta del club catalano: l'obiettivo è l'attaccante classe '99 Francisco Trincao. Il giovane calciatore, secondo quanto riporta AS, sarebbe stato inserito nella lista dei prossimi partenti: una decisione che darebbe il via a Paratici per tentare l'affondo.