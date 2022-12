Ora che anche i Mondiali sono giunti al termine, in casa Juve si potrà iniziare a pensare alle diverse operazioni di mercato da risolvere. Una di queste è legata anche al futuro di Adrien Rabiot, quasi certo di lasciare la Mole al termine della stagione. Su di lui c'è la forte concorrenza di mezza Premier League, ma negli ultimi giorni è diventata forte anche l'entrata in scena del Barcellona, intenzionato a portare il vice Campione del Mondo in Catalogna.