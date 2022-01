Il Barcellona in chiusura per Adama Traoré. Secondo quanto riportato dal giornalista Gerard Romero su Twitter, l'esterno spagnolo è pronto a unirsi ai blaugrana lasciando in prestito il Wolverhampton, ma il suo approdo alla corte di Xavi non esclude a priori quello di Alvaro Morata. L'allenatore dei catalani, infatti, vuole anche un numero 9 "puro", e l'attaccante della Juve resta il primo obiettivo.