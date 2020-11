Nonostante un avvio di campionato in risalita, le intenzioni del Barcellona non cambiano: Ousmane Dembélé resta in uscita. È quanto riporta Mundo Deportivo, secondo cui il club blaugrana vorrebbe cedere l’esterno francese già nella prossima finestra di mercato. La crisi finanziaria ha pesantemente colpito il bilancio dei catalani, costretto a vendere per segnare dei profitti. L’ex Borussia Dortmund era stato accostato anche alla Juventus nel corso dell’estate, senza mai prendi seriamente in considerazione l'ipotesi.