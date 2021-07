. Il centrocampista bosniaco non vuole proseguire col Barcellona e dopo un solo anno è pronto a lasciare il club blaugrana. Max Allegri lo conosce bene, e potrebbe rimetterlo al centro del progetto Juve rifondando il centrocampo insieme al probabile acquisto di Manuel Locatelli.Secondo quanto riportato da El Chiringuito, però,La Juventus non vuole spendere questa cifra per l'ingaggio del bosniaco, e tenterà l'assalto a Pjanic soltanto a certe condizioni.