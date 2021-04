Cominciano i primi movimenti delle società che si approcciano alla prossima sessione di calciomercato estiva. In casa Juventus, la posizione di Morata rimane in bilico e la dirigenza bianconera è alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e gioco per la squadra. Nel taccuino di Paratici continua a comparire il nome di Ousmane Dembélé che, secondo Sport.es, avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con il Barcellona. Per questo, per non perderlo a parametro zero nel 2022, la società blaugrana avrebbe fissato il prezzo del suo cartellino per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro.