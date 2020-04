Il Barcellona dovrà nuovamente liberarsi di Philippe Coutinho. La scorsa estate fu girato in prestito al Bayern Monaco con diritto di riscatto, opzione che i bavaresi non intendono attivare, per cui il fantasista brasiliano tornerà alla base. Solo di passaggio nelle idee della dirigenza blaugrana, che ha fissato il prezzo del suo cartellino: stando a quanto riporta Sport, sarà messo sul mercato per 90 milioni di euro. In Italia l’ex Liverpool è stato accostato a Juventus ed Inter, mentre è forte il richiamo dell’Inghilterra, dove Chelsea, Manchester United e Leicester hanno mostrato interesse