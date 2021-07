Uno scambio tra Dybala e Griezmann, orchestrato da due società amiche come Juventus e Barcellona. Questa la clamorosa voce di mercato circolata negli ultimi giorni. Dopo aver registrato il no dei bianconeri, però, i blaugrana avrebbero cambiato mire. Secondo quanto riporta Radio Catalunya, infatti, la società catalana vorrebbe offrire Griezmann al Manchester City in cambio di uno tra ​Laporte, Sterling, Bernardo Silva e Mahrez.