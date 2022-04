Dietrofront. Il Barcellona ha deciso di tornare sui suoi passi e di riallacciare i rapporti con l'entourage di Ousmane Dembélé, interrotti bruscamente lo scorso gennaio. Come riferito da Calciomercato.com si tratta di una scelta precisa di Xavi, supportata dal presidente Joan Laporta, da sempre grande estimatore del centrocampista francese che sta vivendo un buon momento di forma. Obiettivo della Juve, ora il giocatore potrebbe rinnovare con i blaugrana, a cui ha dato priorità, ma se non dovesse arrivare la fumata bianca di certo non rimarrà a spasso. Occhi aperti, dunque, da parte dei bianconeri, che continuano a osservare la situazione. Su di lui ci sono anche Tottenham e PSG.