Aumenta il numero delle pretendenti di Andreas Christensen, difensore centrale del Chelsea accostato in ottica mercato anche alla Juve. In scadenza con i Blues a fine stagione, secondo indiscrezioni riportate dagli spagnoli di Fichajes.net il classe 1996 è entrato nel mirino del Barcellona, che potrebbe fare uno sforzo per portarlo in Spagna già a gennaio, battendo la concorrenza degli altri club. Su di lui, in Italia, c'è anche il Milan.