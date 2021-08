Juventus e Barcellona sono in contatto continuo più o meno da un anno: telefonate, video call e aggiornamenti continui per provare a mettere in piedi un'altra operazione dopo lo scambio Arthur-Pjanic dell'estate scorsa. Nei vari colloqui tra club il Barça ha proposto più volte anche, un giocatore del quale la Juve non è mai stata convinta fino in fondo per via dei problemi fisici; il francese però potrebbe comunque lasciare la Spagna, e secondo Fichajes.net è nel mirino del Benfica pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro.